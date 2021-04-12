Премʼєр Британії Джонсон 12 квітня «зайде в паб і випʼє пінту пива» — країна послаблює карантин

Велика Британія з понеділка, 12 квітня, послаблює основні карантинні обмеження і переходить до другого етапу помʼякшення заходів. Про це йдеться на сайті уряду, а про похід на пиво премʼєр-міністр Борис Джонсон заявив під час пресконференції 5 квітня. Усі другорядні магазини, перукарні та зоопарки відчиняються 12 квітня, але з рекомендаціями для споживачів робити покупки самостійно чи онлайн. Перукарням і манікюрним салонам також дозволили відкритися знову, але порадили уникати тривалих процедур, щоб скоротити час контакту.

Готелі та пансіонати у країні залишаються закритими, однак дозволили роботу кемпінгів. Пабам і ресторанам дозволили працювати, але обслуговувати клієнтів тільки на відкритому повітрі. З цього приводу премʼєр сказав тиждень тому, що він з радістю зайде в паб і випʼє пінту пива. Однак кожен відвідувач повинен буде зареєструватися у додатку NHS Test-and-Trace — аби у випадку коронавірусу в одного відвідувача про це повідомили іншим.

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Також 12 квітня відкрились і тренажерні зали — займатись можна поодинці або з родиною, групові заняття заборонені. Сауни і парилки у спортзалах не працюватимуть, водночас відкрились криті басейни. Щодо весіль, то кількість присутніх на святі розширили з 6 до 15, тоді як на похоронах може бути тільки 30 людей.