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Служба здоровья Британии: Одна доза вакцины от коронавируса уменьшает риски передачи вируса дома на 49%

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Служба здоровья Британии: Одна доза вакцины от коронавируса уменьшает риски передачи вируса дома на 49%

Christopher Furlong / Staff / Getty Images

Одна доза вакцины против коронавируса может снизить передачу вируса в домашних условиях наполовину — до 49%. Об этом говорится в исследовании Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), которое цитирует BBC.

Организация проанализировала данные о 57 тысячах вакцинированных людей из 24 тысяч домов. Их сравнивали почти с одним миллионом невакцинированных граждан. Выяснилось, что у тех, кто получил первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca и заразившихся через три недели после этого, вероятность передачи вируса на 38—49% ниже, чем у невакцинированных людей.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал результаты исследования «потрясающими новостями». Он призвал «всех получить вакцины, как только наступит их очередь».

Доктор Мэри Рамзи, руководитель отдела иммунизации PHE, сказала: «Вакцины жизненно важны для того, чтобы помочь нам вернуться к нормальному образу жизни. Вакцины не только снизят степень тяжести болезни и предотвратят сотни смертей каждый день. Теперь мы видим, что они также влияниют на снижение шансов передачи COVID-19 другим».

Несмотря на «обнадеживающие» результаты исследований, Служба здравоохранения Великобритании советует людям не расслабляться и соблюдать действующие ограничения, ведь дома — в перечне мест, где риск подхватить коронавирус высок. Аналогичных результатов можно ожидать и в других условиях с аналогичными рисками передачи, таких как совместное проживание и тюрьмы.