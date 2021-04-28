Служба здоровья Британии: Одна доза вакцины от коронавируса уменьшает риски передачи вируса дома на 49%

Одна доза вакцины против коронавируса может снизить передачу вируса в домашних условиях наполовину — до 49%. Об этом говорится в исследовании Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), которое цитирует BBC.

Организация проанализировала данные о 57 тысячах вакцинированных людей из 24 тысяч домов. Их сравнивали почти с одним миллионом невакцинированных граждан. Выяснилось, что у тех, кто получил первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca и заразившихся через три недели после этого, вероятность передачи вируса на 38—49% ниже, чем у невакцинированных людей.