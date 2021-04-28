Служба здоровья Британии: Одна доза вакцины от коронавируса уменьшает риски передачи вируса дома на 49%

Одна доза вакцины против коронавируса может снизить передачу вируса в домашних условиях наполовину — до 49%. Об этом говорится в исследовании Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), которое цитирует BBC.
Организация проанализировала данные о 57 тысячах вакцинированных людей из 24 тысяч домов. Их сравнивали почти с одним миллионом невакцинированных граждан. Выяснилось, что у тех, кто получил первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca и заразившихся через три недели после этого, вероятность передачи вируса на 38—49% ниже, чем у невакцинированных людей.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал результаты исследования «потрясающими новостями». Он призвал «всех получить вакцины, как только наступит их очередь».
Доктор Мэри Рамзи, руководитель отдела иммунизации PHE, сказала: «Вакцины жизненно важны для того, чтобы помочь нам вернуться к нормальному образу жизни. Вакцины не только снизят степень тяжести болезни и предотвратят сотни смертей каждый день. Теперь мы видим, что они также влияниют на снижение шансов передачи COVID-19 другим».
Несмотря на «обнадеживающие» результаты исследований, Служба здравоохранения Великобритании советует людям не расслабляться и соблюдать действующие ограничения, ведь дома — в перечне мест, где риск подхватить коронавирус высок. Аналогичных результатов можно ожидать и в других условиях с аналогичными рисками передачи, таких как совместное проживание и тюрьмы.
- В Британии 27 апреля сообщили, что полностью вакцинировали от коронавируса четверть взрослого населения.
- В Великобритании обновили цель своей кампании по вакцинации населения от коронавируса. Там хотят, чтобы каждый взрослый в стране получил хотя бы одну дозу вакцины до 31 июля.
- Великобритания первой в мире начала вакцинацию от коронавируса. Правительство закупило 40 миллионов доз у Pfizer. Также там вакцинируют препаратами от AstraZeneca.
- В конце марта Великобритания установила очередной рекорд по темпам вакцинации — за сутки прививки сделали 844 тысячам человек.