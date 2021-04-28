Російський глава МЗС Лавров заявив, що війни на Донбасі «можна і потрібно уникнути»

Війни на Донбасі між Росією та Україною «можна і потрібно» уникнути.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтервʼю РИА Новости.

«Якщо це залежить від нас і від «ополченців», наскільки ми можемо розуміти їхні принципові підходи, то війни можна і потрібно уникнути», — сказав він.

Водночас Лавров зазначив, що не може говорити за українську сторону і президента Володимира Зеленського.