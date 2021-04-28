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Российский глава МИД Лавров заявил, что войны на Донбассе «можно и нужно избежать»

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Российский глава МИД Лавров заявил, что войны на Донбассе «можно и нужно избежать»

Войны на Донбассе между Россией и Украиной «можно и нужно» избежать.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Если это зависит от нас и от «ополченцев», насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — сказал он.

В то же время Лавров отметил, что не может говорить за украинскую сторону и президента Владимира Зеленского.

«По внешним признакам, главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять «ополченцев» Донбасса террористами», — добавил глава МИД РФ.

Напомним, ранее спикер президента России Дмитрий Песков заявлял, что стягивание российских войск к границам Украины не означает подготовку к вторжению и войне. В то же время движение войск он объяснил необходимостью обеспечения собственной безопасности «рядом со страной, где вот-вот может возобновиться гражданская война».