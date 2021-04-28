Российский глава МИД Лавров заявил, что войны на Донбассе «можно и нужно избежать»

Войны на Донбассе между Россией и Украиной «можно и нужно» избежать.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Если это зависит от нас и от «ополченцев», насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — сказал он.

В то же время Лавров отметил, что не может говорить за украинскую сторону и президента Владимира Зеленского.