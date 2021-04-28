Российский глава МИД Лавров заявил, что войны на Донбассе «можно и нужно избежать»

Войны на Донбассе между Россией и Украиной «можно и нужно» избежать.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
«Если это зависит от нас и от «ополченцев», насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — сказал он.
В то же время Лавров отметил, что не может говорить за украинскую сторону и президента Владимира Зеленского.
«По внешним признакам, главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять «ополченцев» Донбасса террористами», — добавил глава МИД РФ.
Напомним, ранее спикер президента России Дмитрий Песков заявлял, что стягивание российских войск к границам Украины не означает подготовку к вторжению и войне. В то же время движение войск он объяснил необходимостью обеспечения собственной безопасности «рядом со страной, где вот-вот может возобновиться гражданская война».
- С конца марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. Возле границы Украины и в оккупированном Крыму РФ сконцентрировала около 150 тысяч военных и тяжелое вооружение.
- 22 апреля министр обороны России заявил, что войска начинают возвращаться на постоянное место дислокации, но в Черном море остались десантные корабли, а в лагере возле Воронежа до сих пор стоит техника.
- В Госпогранслужбе заявили, что Россия начала частичный отвод своих войск только в оккупированном Крыму, в Воронежской области на границе с Украиной движения военных и техники пока не видят.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.