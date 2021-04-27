Глава МЗС Кулеба: Прямі перемовини з бойовиками — це «червона лінія», яку Україна не перетне

«Ні. Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Мій президент дуже твердий у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту — у Москві, і ми не будемо розмовляти з їхніми маріонетками», — сказав Кулеба.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на телеканалі BBC News World, цитує Інтерфакс .

Прямі переговори з лідерами «ДНР» і «ЛНР» — це «червона лінія», яку Україна не перетинатиме. Напередодні такий формат перемовин запропонував президент Росії Володимир Путін.

На запитання про те, чи відбудеться зустріч президентів України і Росії, глава МЗС відповів: «Будемо сподіватися». Зазначимо, що 26 квітня Зеленський повідомив, що вже доручив главі Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб той звʼязувався з представниками адміністрації Путіна: «Щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, де ми можемо зустрітися».

Кулеба підкреслив, що всі розуміють: щоб завершити війну в Україні і принести мир, треба говорити з Володимиром Путіним безпосередньо. За словами Кулеби, головна мета України — провести саміт «нормандської четвірки». Однак президент РФ уникає участі в ньому, тому президент України готовий провести з ним особисту зустріч.