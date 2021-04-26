Зеленський відкинув пропозицію Путіна щодо перемовин із бойовиками: «Я не збираюся розмовляти з терористами»

Президент України Володимир Зеленський відмовляється вести перемовини щодо війни на Донбасі з ватажками терористичних організації «ЛНР» і «ДНР» — це пропозиція президента Росії Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

«Я не збираюся розмовляти з терористами, у моєму становищі це просто неможливо», — зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що хоче провести двосторонню зустріч з Путіним, але його хвилює не місце проведення, а зміст переговорів.