Зеленский отверг предложение Путина о переговорах с боевиками: «Я не собираюсь разговаривать с террористами»

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается вести переговоры относительно войны на Донбассе с главарями террористических организации «ЛНР» и «ДНР» — это предложение президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Я не собираюсь разговаривать с террористами, в моем положении это просто невозможно», — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что хочет провести двустороннюю встречу с Путиным, но его волнует не место проведения, а содержание переговоров.