Зеленский отверг предложение Путина о переговорах с боевиками: «Я не собираюсь разговаривать с террористами»

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается вести переговоры относительно войны на Донбассе с главарями террористических организации «ЛНР» и «ДНР» — это предложение президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
«Я не собираюсь разговаривать с террористами, в моем положении это просто невозможно», — отметил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что хочет провести двустороннюю встречу с Путиным, но его волнует не место проведения, а содержание переговоров.
Напомним, 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР».
«Если же речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — подчеркнул он.
После этого глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию Liga заявлял, что считает «некорректным» приглашать Путина на переговоры в Киев, ведь тот давал понять, что на Донбасс не поедет.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы собственными глазами увидеть войну.