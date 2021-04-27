Глава МИД Кулеба: Прямые переговоры с боевиками — это «красная линия», которую Украина не перейдет

Прямые переговоры с лидерами «ДНР» и «ЛНР» — это «красная линия», которую Украина не перейдет. Накануне такой формат переговоров предложил президент России Владимир Путин.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на телеканале BBC News World, цитирует Интерфакс.
«Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками», — сказал Кулеба.
На вопрос о том, состоится ли встреча президентов Украины и России, глава МИД ответил: «Будем надеяться». Отметим, что 26 апреля Зеленский сообщил, что уже поручил главе Офиса президента Андрей Ермаку, чтобы тот связывался с представителями администрации Путина: «Чтобы они нашли понимание, нашли сроки и место, где мы можем встретиться».
Кулеба подчеркнул, что все понимают: чтобы завершить войну в Украине и принести мир, надо говорить с Владимиром Путиным напрямую. По его словам, главная цель Украины — провести саммит «нормандской четверки». Однако президент РФ избегает участия в нем, поэтому президент Украины готов провести с ним личную встречу.
Напомним, 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР».
«Если же речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — подчеркнул он.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы своими глазами увидеть войну.