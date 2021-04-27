Глава МИД Кулеба: Прямые переговоры с боевиками — это «красная линия», которую Украина не перейдет

«Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками», — сказал Кулеба.

Прямые переговоры с лидерами «ДНР» и «ЛНР» — это «красная линия», которую Украина не перейдет. Накануне такой формат переговоров предложил президент России Владимир Путин.

На вопрос о том, состоится ли встреча президентов Украины и России, глава МИД ответил: «Будем надеяться». Отметим, что 26 апреля Зеленский сообщил, что уже поручил главе Офиса президента Андрей Ермаку, чтобы тот связывался с представителями администрации Путина: «Чтобы они нашли понимание, нашли сроки и место, где мы можем встретиться».

Кулеба подчеркнул, что все понимают: чтобы завершить войну в Украине и принести мир, надо говорить с Владимиром Путиным напрямую. По его словам, главная цель Украины — провести саммит «нормандской четверки». Однако президент РФ избегает участия в нем, поэтому президент Украины готов провести с ним личную встречу.