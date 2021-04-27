«Суд у смартфоні». Рада схвалила закон Зеленського про електронний документообіг у кримінальному процесі

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 5246, який вводить електронний документообіг у кримінальному процесі. Проєкт закону, який також називають «судом у смартфоні», авторства президента Володимира Зеленського, розглядався як невідкладний.

За проголосували 272 депутати.

Законопроєкт пропонує зрівняти правовий статус паперових і електронних документів у кримінальному процесі, щоб зменшити бюрократизацію. У законі прописано створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, яка забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів у кримінальних процесах.

Системою зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження. Це має значно полегшити взаємодію суду, сторони обвинувачення і сторони захисту.

Всі матеріали досудового розслідування, які знаходяться в цій системі, зможуть передаватися в електронній формі, на таких же правах, як і в паперовій формі. Підписання та узгодження документів буде доступно з використанням електронного підпису.