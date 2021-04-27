«Суд в смартфоне». Рада одобрила закон Зеленского об электронном документообороте в уголовном процессе

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 5246, который вводит электронный документооборот в уголовном процессе. Проект закона, который также называют «судом в смартфоне», авторства президента Владимира Зеленского, рассматривался как неотложный.
За проголосовали 272 депутата.
Законопроект предлагает уравнять правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе, чтобы уменьшить бюрократизацию. В законе прописано создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, которая обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов в уголовных процессах.
Системой смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства. Это должно значительно облегчить взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты.
Все материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, смогут передаваться в электронной форме, на таких же правах, как и в бумажной форме. Подписание и согласование документов будет доступно за счет электронной подписи.
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