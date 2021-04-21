Судьи ОАСК пожаловались в ПАСЕ из-за закона Зеленского о ликвидации суда

Судьи Окружного административного суда Киева направили письмо членам Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы из-за законопроекта о ликвидации суда, который президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судьи акцентируют на том, что порядок ликвидации судов определяет Конституция и Закон о судоустройстве и статусе судей. Там указано, что ликвидация возможна после заключения Высшего совета правосудия, которого пока не было.

«Нарушение предусмотренного законом порядка ликвидации суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве», — сказано в письме.

Судьи считают, что законопроект о роспуске Зеленский подал при отсутствии определенных законодательством оснований. Судьи указывают, что президент не может увольнять их таким образом и не может обвинять в коррупции, поскольку не было ни одного соответствующего приговора. Все претензии судей в основном к процедуре ликвидации ОАСК.