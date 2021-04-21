Судьи ОАСК пожаловались в ПАСЕ из-за закона Зеленского о ликвидации суда

Судьи Окружного административного суда Киева направили письмо членам Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы из-за законопроекта о ликвидации суда, который президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Судьи акцентируют на том, что порядок ликвидации судов определяет Конституция и Закон о судоустройстве и статусе судей. Там указано, что ликвидация возможна после заключения Высшего совета правосудия, которого пока не было.
«Нарушение предусмотренного законом порядка ликвидации суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве», — сказано в письме.
Судьи считают, что законопроект о роспуске Зеленский подал при отсутствии определенных законодательством оснований. Судьи указывают, что президент не может увольнять их таким образом и не может обвинять в коррупции, поскольку не было ни одного соответствующего приговора. Все претензии судей в основном к процедуре ликвидации ОАСК.
- Летом 2020 года НАБУ опубликовало записи разговоров, которые детективы сделали в кабинетах судей Окружного админсуда. НАБУ подозревает главу суда Павла Вовка и еще шестерых судей в попытке захвата власти и создании преступной организации. В целом множество активистов и журналистов не раз обвиняли судей ОАСК в тотальной коррупции и требовали роспуска суда.
- 3 апреля президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Зеленский отметил, что ОАСК так и не смог вернуть доверие к себе, а само предложение назвал сигналом к любому суду, который «предал уважение к закону». Вместо ОАСК президент предлагает создать Киевский городской окружной админсуд.
- Павел Вовк считает, что Зеленский «поддался на манипуляции отдельных «активистов» и по совместительству агентов иностранного влияния».
- Послы стран G7 поддержали намерение Зеленского ликвидировать ОАСК.