Судді ОАСК поскаржилися у ПАРЄ через закон Зеленського про ліквідацію суду

Судді Окружного адміністративного суду Києва направили листа членам Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи через законопроєкт про ліквідацію суду, який президент Володимир Зеленський вніс до Ради як невідкладний.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Судді акцентують на тому, що порядок ліквідації судів визначає Конституція і Закон про судоустрій і статус суддів. Там зазначено, що ліквідація можлива після ухвали Вищої ради правосуддя, якої поки не було.

«Порушення передбаченого законом порядку ліквідації суду ставить під загрозу конституційний порядок в державі», — сказано в листі.

Судді вважають, що законопроєкт про розпуск Зеленський подав за відсутності визначених законодавством підстав. Судді зазначають, що президент не може звільняти їх таким чином і не може звинувачувати у корупції, оскільки не було жодного відповідного вироку. Всі претензії суддів в основному до процедури ліквідації ОАСК.