Посли країн G7 підтримали намір Зеленського ліквідувати ОАСК

Посли країн «Великої сімки» (G7) підтримали пропозицію президента Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва.

Про це йдеться у повідомленні G7 у Twitter.

Посли назвали цей намір «важливим кроком у всебічній реформі судової системи». У той же час, у G7 наголосили на важливості того, щоб суд, який замінить ОАСК, «був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність».

Крім того, посли підкреслили важливість реформ Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів.