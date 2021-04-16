Послы стран G7 поддержали намерение Зеленского ликвидировать ОАСК

Послы стран «Большой семерки» (G7) поддержали предложение президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд Киева.

Об этом говорится в сообщении G7 в Twitter.

Послы назвали это намерение «важным шагом во всесторонней реформе судебной системы». В то же время, в G7 отметили важность того, чтобы суд, который заменит ОАСК, «был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добродетель».

Кроме того, послы подчеркнули важность реформ Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.