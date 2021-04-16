Послы стран G7 поддержали намерение Зеленского ликвидировать ОАСК

Послы стран «Большой семерки» (G7) поддержали предложение президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд Киева.
Об этом говорится в сообщении G7 в Twitter.
Послы назвали это намерение «важным шагом во всесторонней реформе судебной системы». В то же время, в G7 отметили важность того, чтобы суд, который заменит ОАСК, «был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добродетель».
Кроме того, послы подчеркнули важность реформ Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
- 3 апреля президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Зеленский отметил, что ОАСК так и не смог вернуть доверие к себе, а само предложение назвал сигналом к любому суду, который «предал уважение к закону». Вместо ОАСК президент предлагает создать Киевский городской окружной админсуд.
- Павел Вовк отреагировал на поданный президентом законопроект. Судья считает, что Зеленский «поддался на манипуляции отдельных «активистов» и по совместительству агентов иностранного влияния».
- Летом 2020 года НАБУ опубликовало записи разговоров, которые детективы сделали в кабинетах судей Окружного админсуда. В НАБУ говорят, что в целом у них около тысячи часов разговоров о давлении на судей и на другие госорганы. Вовка и еще шестерых судей подозревают в попытке захвата власти, создании преступной организации и вмешательстве в работу государственного деятеля.