Росія хоче знайти прісну воду для анексованого Криму в Азовському морі

Голова окупаційної адміністрації в Криму Сергій Аксьонов заявив, що в Азовському морі знайшли великі запаси прісної води.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За його словами, результати дослідження проб цієї води будуть відомі у червні. Запаси перебувають під дном моря.

До цього російський віцепрем’єр Марат Хуснуллін зазначив, що перші свердловини прісної води почнуть бурити у квітні.