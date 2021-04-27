Россия хочет найти пресную воду для аннексированного Крыма в Азовском море

Глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов заявил, что в Азовском море нашли большие запасы пресной воды.
Об этом пишут российские СМИ.
По его словам, результаты исследования проб этой воды будут известны в июне. Запасы находятся под дном моря.
До этого российский вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что первые скважины пресной воды начнут бурить в апреле.
- В марте 2014 года Украина прекратила поставлять днепровскую воду на Крымский полуостров. В сентябре 2015 года активисты организовали товарную блокаду Крыма, а в конце того же года добились полного прекращения поставок электроэнергии на временно оккупированный полуостров. До аннексии Украина давала из Днепра в Крым до 85% пресной воды. Украина заявила, что не будет возобновлять подачу воды до деоккупации Крыма.
- В сентябре 2020 года в Крыму из-за пересыхания водоемов ввели третий этап (самый жесткий) ограничений подачи воды. Впоследствии российские военные перекрыли плотиной реку, чтобы качать воду в Симферополь. В конце месяца без воды остались почти 30 сел, а в Симферополе начались перебои.