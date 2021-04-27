Россия хочет найти пресную воду для аннексированного Крыма в Азовском море

Глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов заявил, что в Азовском море нашли большие запасы пресной воды.

Об этом пишут российские СМИ.

По его словам, результаты исследования проб этой воды будут известны в июне. Запасы находятся под дном моря.

До этого российский вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что первые скважины пресной воды начнут бурить в апреле.