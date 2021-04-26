Північно-Кримський канал передали Мінагрополітики. Обіцяють, що його воду отримають лише аграрії Херсонщини

Кабінет міністрів передав Північно-Кримський канал у підпорядкування Міністерства аграрної політики.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У міністерстві нагадали, що до 2014 року канал забезпечував прісною водою Кримський півострів. Тепер його використовуватимуть лише для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини.
«Що стосується Криму, то наголошу, що відновлення водопостачання до Криму не буде і подібних переговорів із представниками Російської Федерації не велося ні зі сторони Мінагрополітики, ані Міндовкілля», — сказав міністр Роман Лещенко.
Він зауважив, що останнім часом Росія нагнітає ситуацію навколо теми поновлення водопостачання до окупованого Криму. Зокрема, у ЗМІ поширюється інформація, що Державне агентство водних ресурсів нібито переходить у підпорядкування до Державного агентства рибного господарства, яке нібито веде переговори із Росією щодо постачання прісної води в Крим.
«Хочу запевнити, що Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики, і це зумовлено реалізацією Національного пілотного проєкту зрошення та меліорації. Основним завданням цього року в питанні розвитку іригаційних систем є запуск пілотних проєктів у трьох областях: Херсонській, Одеській та Миколаївській. Мінагро бере на себе лідерство в цій реформі та забезпечення її інституційної, законодавчої та фінансової основи», — зазначив Лещенко.
Міністр агрополітики підкреслив, що будь-які інші трактування причин зміни форми управління Північно-Кримського каналу є безпідставними.
- У березні 2014 року Україна припинила постачати дніпровську воду на Кримський півострів. У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення поставок електроенергії на тимчасово окупований півострів. До анексії Україна давала з Дніпра у Крим до 85% прісної води. Україна заявила, що не буде відновлювати подачу води до деокупації Криму.
- У вересні 2020 року у Криму через пересихання водоймищ ввели третій етап (найжорсткіший) обмежень подачі води. Згодом російські військові перекрили греблею річку, щоб качати воду в Сімферополь. У кінці місяця без води залишилися майже 30 сіл, а в Сімферополі почалися перебої.