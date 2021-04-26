Північно-Кримський канал передали Мінагрополітики. Обіцяють, що його воду отримають лише аграрії Херсонщини

Кабінет міністрів передав Північно-Кримський канал у підпорядкування Міністерства аграрної політики.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У міністерстві нагадали, що до 2014 року канал забезпечував прісною водою Кримський півострів. Тепер його використовуватимуть лише для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини.

«Що стосується Криму, то наголошу, що відновлення водопостачання до Криму не буде і подібних переговорів із представниками Російської Федерації не велося ні зі сторони Мінагрополітики, ані Міндовкілля», — сказав міністр Роман Лещенко.

Він зауважив, що останнім часом Росія нагнітає ситуацію навколо теми поновлення водопостачання до окупованого Криму. Зокрема, у ЗМІ поширюється інформація, що Державне агентство водних ресурсів нібито переходить у підпорядкування до Державного агентства рибного господарства, яке нібито веде переговори із Росією щодо постачання прісної води в Крим.

«Хочу запевнити, що Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики, і це зумовлено реалізацією Національного пілотного проєкту зрошення та меліорації. Основним завданням цього року в питанні розвитку іригаційних систем є запуск пілотних проєктів у трьох областях: Херсонській, Одеській та Миколаївській. Мінагро бере на себе лідерство в цій реформі та забезпечення її інституційної, законодавчої та фінансової основи», — зазначив Лещенко.

Міністр агрополітики підкреслив, що будь-які інші трактування причин зміни форми управління Північно-Кримського каналу є безпідставними.