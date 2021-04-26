Северо-Крымский канал передали Минагрополитики. Обещают, что его воду получат только аграрии Херсонской области

Кабинет министров передал Северо-Крымский канал в подчинение Министерства аграрной политики.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве напомнили, что к 2014 году канал обеспечивал пресной водой Крымский полуостров. Теперь его будут использовать только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонской области.
«Что касается Крыма, то отмечу, что восстановление водоснабжения в Крым не будет и подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось ни со стороны Минагрополитики, ни Минэкологии», — сказал министр Роман Лещенко.
Он отметил, что в последнее время Россия нагнетает ситуацию вокруг темы восстановления подачи воды в оккупированный Крым. В частности, в СМИ распространяется информация, что Государственное агентство водных ресурсов якобы переходит в подчинение Государственному агентству рыбного хозяйства, которое якобы ведет переговоры с Россией о поставках пресной воды в Крым.
«Хочу заверить, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и это обусловлено реализацией Национального пилотного проекта орошения и мелиорации. Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях: Херсонской, Одесской и Николаевской. Минагро берет на себя лидерство в этой реформе и обеспечении ее институциональной, законодательной и финансовой основы», — отметил Лещенко.
Министр агрополитики подчеркнул, что любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымским каналом безосновательны.
- В марте 2014 года Украина прекратила поставлять днепровскую воду на Крымский полуостров. В сентябре 2015 активисты организовали товарную блокаду Крыма, а в конце того же года добились полного прекращения поставок электроэнергии на временно оккупированный полуостров. До аннексии Украина давала из Днепра в Крым до 85% пресной воды. Украина заявила, что не будет возобновлять подачу воды до деоккупации Крыма.
- В сентябре 2020 года в Крыму из-за пересыхания водоемов ввели третий этап (жесткий) ограничений подачи воды. Впоследствии российские военные перекрыли плотиной реку, чтобы качать воду в Симферополь. В конце месяца без воды остались почти 30 сел, а в Симферополе начались перебои.