Северо-Крымский канал передали Минагрополитики. Обещают, что его воду получат только аграрии Херсонской области

Кабинет министров передал Северо-Крымский канал в подчинение Министерства аграрной политики.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве напомнили, что к 2014 году канал обеспечивал пресной водой Крымский полуостров. Теперь его будут использовать только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонской области.

«Что касается Крыма, то отмечу, что восстановление водоснабжения в Крым не будет и подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось ни со стороны Минагрополитики, ни Минэкологии», — сказал министр Роман Лещенко.

Он отметил, что в последнее время Россия нагнетает ситуацию вокруг темы восстановления подачи воды в оккупированный Крым. В частности, в СМИ распространяется информация, что Государственное агентство водных ресурсов якобы переходит в подчинение Государственному агентству рыбного хозяйства, которое якобы ведет переговоры с Россией о поставках пресной воды в Крым.

«Хочу заверить, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и это обусловлено реализацией Национального пилотного проекта орошения и мелиорации. Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях: Херсонской, Одесской и Николаевской. Минагро берет на себя лидерство в этой реформе и обеспечении ее институциональной, законодательной и финансовой основы», — отметил Лещенко.

Министр агрополитики подчеркнул, что любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымским каналом безосновательны.