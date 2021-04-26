Політрада «Слуги народу» у травні розгляне ситуацію з вечіркою Тищенка під час локдауну

Ситуацію із заступником голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Миколою Тищенком, який організував вечірку під час локдауну у Києві, розглянуть на засіданні політичної ради партії.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Я звернувся до політичної ради нашої партії, яка під час засідання у травні має розглянути ситуацію, що склалася з Миколою Тищенком, і оголосити заходи, які партія може застосувати щодо нього. Політрада буде розбиратися. Я не є її членом, але, якщо мене запитають, я запропоную певні рішення. У нас є догани різного рівня, зокрема, тимчасове відлучення від участі в ухваленні рішень, тобто на кілька місяців блокується право голосу. Як на мене, це суттєве покарання для учасника керівного органу партії», — сказав голова партії Олександр Корнієнко.

Він також нагадав, що 22 квітня, відбулося засідання фракції, на якому, зокрема, розглядалося питання Тищенка.

«За результатами засідання фракція не дійшла до системного рішення, але пропонувалися різні заходи, які пан Микола може здійснити. Він ще є членом партії, є членом керівного органа партії, Національної ради громад», — зазначив Корнієнко.