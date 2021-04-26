Политсовет «Слуги народа» в мае рассмотрит ситуацию с вечеринкой Тищенко во время локдауна

Ситуацию с заместителем главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Николаем Тищенко, который организовал вечеринку во время локдауна в Киеве, будет рассмотрена на заседании политического совета партии в мае.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я обратился к политсовету нашей партии, во время заседания в мае он должен рассмотреть ситуацию с Николаем Тищенко, и объявить о мерах, которые партия может применить к нему. Политсовет будет разбираться. Я не член, но, если меня спросят, я предложу определенные решения. У нас есть выговоры разного уровня, в частности, временное отлучение от участия в принятии решений, то есть на несколько месяцев блокируется право голоса. Как по мне, это существенное наказание для участника руководящего органа партии», — сказал глава партии Александр Корниенко.

Он также напомнил, что 22 апреля, состоялось заседание фракции, на котором, в частности, рассматривался вопрос Тищенко.

«По результатам заседания фракция не пришла к системному решению, но предлагались различные мероприятия, которые господин Николай может осуществить. Он еще является членом руководящего органа партии, Национального совета общин», — отметил Корниенко.