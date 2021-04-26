NYT: Очільник МЗС Ірану Заріф визнав, що країна кілька днів брехала про причину авіакатастрофи літака МАУ

Очільник МЗС Ірану розповідав на записі про те, наскільки сильно обмежена його діяльність, а всі рішення в країні ухвалює верховний лідер, аятола Алі Хаменеї, а також Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Про це він розповів у розмові з економістом Саідом Лейлазом, запис якого отримав телеканал Iran International. Він передав цей запис виданню The New York Times . Сам Заріф у розмові неодноразово зазначав, що вона не має бути оприлюдена.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф визнав, що в країні одразу знали про те, що український літак МАУ було збито ракетами, але протягом кількох днів брехали світові про причини авіакатастрофи.

Він зазначав про кілька моментів, у яких його діяльності перешкоджали іранські військові і, особливо, вбитий очільник КВІР Касем Сулеймані. Заріф розповів, що той активно протистояв ухваленню ядерної угоди з країнами Заходу, над якою він працював. За словами Заріфа, Росія не хотіла зближення Ірану з Заходом, а тому також була проти угоди. Сулеймані їздив до Москви для отримання підтримки.

Заріф повідомив про те, що вбивство генерала Сулеймані американцями стало серйозним ударом для Ірану і його можна порівняти з тим, якби США знищили ціле іранське місто.

Також Заріф розповів і про збиття українського літака МАУ. Він повідомив, що був присутній на засіданні ради національної безпеки з двома вищими військовими командирами. Заріф пояснив, що світ потребує пояснень через авіакатастрофу. Водночас військові вимагали від нього написати у Twitter, що інформація про збиття літака неправдива.

«Я сказав: «Якщо в нього влучила ракета, повідомте нам, щоб ми побачили, як ми можемо це вирішити». Бог — мій свідок, вони відреагували на мене так, нібито я заперечував існування бога», — сказав Заріф.

У МЗС Ірану не заперечили достовірність запису, але зазначили, що це «неетична політика». Також там підкреслили, що оприлюднена частина не відображає усіх коментарів Заріфа, зокрема і тих, де він позитивно відгукується про Сулеймані.