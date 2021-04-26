NYT: Глава МИД Ирана Зариф признал, что страна несколько дней лгала о причине авиакатастрофы самолета МАУ

Глава МИД Ирана рассказывал на записи о том, насколько сильно ограничена его деятельность, а все решения в стране принимает верховный лидер, аятолла Али Хаменеи, а также Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Об этом он рассказал в беседе с экономистом Саидом Лейлазом, запись которого получил телеканал Iran International. Он передал эту запись изданию The New York Times . Сам Зариф в разговоре неоднократно отмечал, что она не должна быть обнародована.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф признал, что в стране сразу знали о том, что украинский самолет МАУ был сбит ракетами, но в течение нескольких дней лгали миру о причинах авиакатастрофы.

Он отмечал о нескольких моментах, в которых его деятельности препятствовали иранские военные и, особенно, убитый глава КСИР Касем Сулеймани. Зариф рассказал, что он активно противостоял принятию ядерной сделки со странами Запада, над которой он работал. По словам Зарифа, Россия не хотела сближения Ирана с Западом, а потому также была против сделки. Сулеймани ездил в Москву для получения поддержки.

Зариф сообщил о том, что убийство генерала Сулеймани американцами стало серьезным ударом для Ирана и его можно сравнить с тем, если бы США уничтожили целый иранский город.

Также Зариф рассказал и о сбитии украинского самолета МАУ. Он сообщил, что присутствовал на заседании совета национальной безопасности с двумя высшими военными командирами. Зариф объяснил, что мир требует пояснений в связи с авиакатастрофой. В то же время военные требовали от него написать в Twitter, что информация о сбитии самолета не соответствует действительности.

«Я сказал: «Если в него попала ракета, сообщите нам, чтобы мы увидели, как мы можем это решить». Бог — мой свидетель, они отреагировали на меня так, будто я отрицал существование бога», — сказал Зариф.

В МИД Ирана не отрицали подлинность записи, но отметили, что это «неэтичная политика». Также там подчеркнули, что обнародованная часть не отражает всех комментариев Зарифа, в том числе и тех, где он положительно отзывается о Сулеймани.