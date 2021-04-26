Кулеба запропонував працевлаштувати висланих із Росії чеських дипломатів у Києві

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував працевлаштувати в Києві 20 висланих із Росії чеських дипломатів.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це в розмові з Якубом Кульганеком. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві та посилення дипломатичної місії Чехії в Україні», — зазначив Кулеба.
- 18 квітня премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. За даними журналістів-розслідувачів і поліції, до вибуху причетні отруйники Скрипалів у Великій Британії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, а також генерал ГРУ Аверʼянов.
- Як наслідок Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, на що відразу надійшла відповідь від РФ, яка висилає 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід».
- 22 квітня Сенат Чехії закликав керівництво країни розірвати договір про дружбу з Росією і залишити у Празі тільки одного російського дипломата. Зрештою чеське МЗС вирішило зменшити чисельність працівників посольства Росії у Празі до розміру чеської дипмісії в Москві.
- Чеське видання Respekt писало, що вибух на складі боєприпасів у Чехії у 2014 році був організований за участі працівників російської розвідки та, можливо, був здійснений, щоб зірвати постачання зброї, зокрема для України. Склади належали компанії EMCO, власником якої є болгарський бізнесмен Омелян Ґебрев. Він підтвердив, що справді постачав зброю Україні. У 2015 році Ґебрев став жертвою дії невідомої речовини, яку вважають дуже схожою на «Новачок», і вижив після отруєння.