Кулеба предложил трудоустроить высланных из России чешских дипломатов в Киеве

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил трудоустроить в Киеве 20 высланных из России чешских дипломатов.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кульганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве и усиления дипломатической миссии Чехии в Украине», — отметил Кулеба.