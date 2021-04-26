Кулеба предложил трудоустроить высланных из России чешских дипломатов в Киеве

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил трудоустроить в Киеве 20 высланных из России чешских дипломатов.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кульганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве и усиления дипломатической миссии Чехии в Украине», — отметил Кулеба.
- 18 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе во Врбетице в октябре и декабре 2014 года. По данным журналистов-расследователей и полиции, к взрыву причастны отравители Скрипалей в Великобритании Александр Мишкин и Анатолий Чепига, а также генерал ГРУ Аверьянов.
- Как следствие Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, на что сразу пришел ответ от РФ, которая высылает 20 чешских дипломатов. В России обвинения в причастности к взрывам назвали «фокусами» и увидели в этом «американский след».
- 22 апреля Сенат Чехии призвал руководство страны разорвать договор о дружбе с Россией и оставить в Праге только одного российского дипломата. В итоге чешский МИД решил сократить численность сотрудников посольства России в Праге до размера чешской дипмиссии в Москве.
- Чешское издание Respekt писало, что взрыв на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году был организован при участии сотрудников российской разведки и, возможно, его целью было сорвать поставки оружия, в том числе для Украины. Склады принадлежали компании EMCO, владельцем которой является болгарский бизнесмен Емельян Гебрев. Он подтвердил, что действительно поставлял оружие Украине. В 2015 году Гебрев стал жертвой действия неизвестного вещества, которое считают очень похожим на «Новичок», и выжил после отравления.