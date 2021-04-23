Санду скликає Радбез через «загрозу підриву конституційного ладу» в Молдові

Президент Молдови Майя Санду скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію з Конституційним судом.

Про це повідомив генсекретар Адміністрації президента Молдови Андрей Спину у Facebook.

Засідання заплановане на сьогодні, 23 квітня. За словами Спину, на Радбезі порушать питання про «ризик підриву конституційного ладу» в Молдові.

Що відбувається?

23 квітня на засіданні парламенту депутати ухвалили проєкт постанови про узурпацію влади Конституційним судом «на користь політичних інтересів президента» Санду. Постанову, зокрема, підтримали депутати від Партії соціалістів, яку очолює суперник Санду — експрезидент Ігор Додон.

У проєкті постанови йдеться, що судді Конституційного суду порушили присягу, складену перед чинним складом парламенту. У документі заявляють про існування в Молдові конституційної і політичної кризи.

Цей документ став реакцією депутатів на рішення КС від 15 квітня, в якому суд дозволив Санду розпустити парламент через те, що депутати вже кілька разів не змогли призначити уряд країни.

Парламент Молдови 23 квітня також скасував указ про призначення суддею КС Домніки Маноле (за сумісництвом глави суду).