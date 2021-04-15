Конституційний суд Молдови дозволив президенту Санду розпустити парламент

Конституційний суд Молдови дозволив президенту Майї Санду розпустити парламент через те, що депутати вже кілька разів не змогли призначити уряд країни.
Про це пише NewsMaker.
З відповідним зверненням до суду звернулася Санду і попросила розглянути можливість розпуску парламенту, де більшість належить представникам партії колишнього президента Ігоря Додона.
Санду двічі пропонувала своїх представників на посаду прем’єра і щоразу той не набирав достатньої кількості голосів через відмову голосувати партійців Додона.
Після рішення Конституційного суду Санду повинна видати указ про розпуск парламенту і призначення дати нових виборів. Водночас наразі у Молдові діє режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. Під час дії НС розпустити парламент неможливо. Режим триває до 30 травня.
- Опозиційна кандидатка Майя Санду на президентських виборах обійшла президента Ігоря Додона, який є затятим прихильником Росії, із розривом у понад 15%. Після цього Додон підписав закон про перехід спецслужби країни — Служби інформації і безпеки — з-під контролю глави держави в підпорядкування парламенту.
- Санду після перемоги заявила про необхідність повного виведення російських військ з території Придністровʼя. У Кремлі на це відповіли, що діалог з її попередником Додоном був «значно конструктивнішим».