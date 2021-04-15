Конституційний суд Молдови дозволив президенту Санду розпустити парламент

Конституційний суд Молдови дозволив президенту Майї Санду розпустити парламент через те, що депутати вже кілька разів не змогли призначити уряд країни.

Про це пише NewsMaker.

З відповідним зверненням до суду звернулася Санду і попросила розглянути можливість розпуску парламенту, де більшість належить представникам партії колишнього президента Ігоря Додона.

Санду двічі пропонувала своїх представників на посаду прем’єра і щоразу той не набирав достатньої кількості голосів через відмову голосувати партійців Додона.

Після рішення Конституційного суду Санду повинна видати указ про розпуск парламенту і призначення дати нових виборів. Водночас наразі у Молдові діє режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. Під час дії НС розпустити парламент неможливо. Режим триває до 30 травня.