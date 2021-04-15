Конституционный суд Молдовы разрешил президенту Санду распустить парламент

Конституционный суд Молдовы разрешил президенту Майе Санду распустить парламент из-за того, что депутаты уже несколько раз не смогли назначить правительство страны.
Об этом пишет NewsMaker.
С соответствующим обращением в суд обратилась Санду и попросила рассмотреть возможность роспуска парламента, где большинство принадлежит представителям партии бывшего президента Игоря Додона.
Санду дважды предлагала своих представителей на должность премьера, и каждый раз он не набирал достаточного количества голосов из-за отказа голосовать партийцев Додона.
После решения Конституционного суда Санду должна издать указ о роспуске парламента и назначении даты новых выборов. В то же время сейчас в Молдове действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Во время действия ЧП распустить парламент невозможно. Режим продлится до 30 мая.
- Оппозиционная кандидат Майя Санду на президентских выборах обошла президента Игоря Додона, который является ярым сторонником России, с разрывом в более 15%. После этого Додон подписал закон о переходе спецслужбы страны — Службы информации и безопасности — из-под контроля главы государства в подчинение парламента.
- Санду после победы заявила о необходимости полного вывода российских войск с территории Приднестровья. В Кремле на это ответили, что диалог с ее предшественником Додоном был «значительно более конструктивным».