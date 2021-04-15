Конституционный суд Молдовы разрешил президенту Санду распустить парламент

Конституционный суд Молдовы разрешил президенту Майе Санду распустить парламент из-за того, что депутаты уже несколько раз не смогли назначить правительство страны.

Об этом пишет NewsMaker.

С соответствующим обращением в суд обратилась Санду и попросила рассмотреть возможность роспуска парламента, где большинство принадлежит представителям партии бывшего президента Игоря Додона.

Санду дважды предлагала своих представителей на должность премьера, и каждый раз он не набирал достаточного количества голосов из-за отказа голосовать партийцев Додона.

После решения Конституционного суда Санду должна издать указ о роспуске парламента и назначении даты новых выборов. В то же время сейчас в Молдове действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Во время действия ЧП распустить парламент невозможно. Режим продлится до 30 мая.