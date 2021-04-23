Санду созывает Совбез из-за «угрозы подрыва конституционного строя» в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду созывает срочное заседание Высшего совета безопасности из-за ситуации с Конституционным судом.

Об этом сообщил генеральный секретарь Администрации президента Молдовы Андрей Спину в Facebook.

Заседание запланировано на сегодня, 23 апреля. По словам Спину, на Совбезе поднимут вопрос о «риске подрыва конституционного строя» в Молдове.

Что происходит?

23 апреля на заседании парламента депутаты приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом «в пользу политических интересов президента» Санду. Постановление, в частности, поддержали депутаты от Партии социалистов, которую возглавляет соперник Санду — экс-президент Игорь Додон.

В проекте постановления говорится, что судьи Конституционного суда нарушили присягу, данную перед действующим составом парламента. В документе также заявляют о существовании в Молдове конституционного и политического кризиса.

Это постановление стало реакцией депутатов на решение КС от 15 апреля, в котором суд позволил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты уже несколько раз не смогли назначить правительство страны.

Парламент Молдовы 23 апреля также отменил указ о назначении судьей КС Домники Маноле (по совместительству главы суда).