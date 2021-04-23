Росія висилає пʼять польських дипломатів

Москва у відповідь на рішення Варшави видворити трьох російських дипломатів оголосила персонами нон ґрата пʼять працівників польського посольства.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Росії.
Польських дипломатів зобовʼязали покинути територію Росії до 15 травня включно. У російське МЗС вже викликали посла Польщі в Москві.
«Йому висловили рішучий протест з приводу необґрунтованого оголошення трьох співробітників Посольства РФ у Польщі персонами нон ґрата під абсурдним приводом висловлення солідарності зі США, які голослівно стверджують про причетність Росії до якихось кібератак на території своєї країни», — йдеться у заяві російського МЗС.
Там також наголосили, що цей крок Польщі є «черговим підтвердженням», що Варшава «свідомо реалізує курс на подальшу деградацію і руйнування двосторонніх відносин» з РФ.
- Нагадаємо, Польща 16 квітня оголосила про висилку трьох російських дипломатів. У Варшаві наголосили, що країна підтримує санкції США, запроваджені щодо Росії.
- 15 квітня в Білому домі офіційно оголосили, що запроваджують нові санкції проти російських компаній і осіб, а також висилають зі США 10 дипломатів. Міністерство фінансів США опублікувало три окремі новини про запровадження санкцій. Вони стосуються кібератак на американські установи, окупації Криму та втручання у вибори в США.
- Польща не єдина країна, яка за останній період оголосила про висилку з країни російських дипломатів. Таке рішення нещодавно ухвалили також Чехія та Болгарія.