Россия высылает пять польских дипломатов

Москва в ответ на решение Варшавы выдворить трех российских дипломатов объявила персонами нон грата пять сотрудников польского посольства.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Польских дипломатов обязали покинуть территорию России до 15 мая включительно. В российский МИД уже вызвали посла Польши в Москве.

«Ему выразили решительный протест по поводу необоснованного объявления трех сотрудников посольства РФ в Польше персонами нон грата под абсурдным предлогом выражения солидарности с США, голословно утверждающими о причастности России к неким кибератакам на территории своей страны», — говорится в заявлении российского МИД.

Там также отметили, что этот шаг Польши является «очередным подтверждением», что Варшава «сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних отношений» с РФ.