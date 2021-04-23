Россия высылает пять польских дипломатов

Москва в ответ на решение Варшавы выдворить трех российских дипломатов объявила персонами нон грата пять сотрудников польского посольства.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Польских дипломатов обязали покинуть территорию России до 15 мая включительно. В российский МИД уже вызвали посла Польши в Москве.
«Ему выразили решительный протест по поводу необоснованного объявления трех сотрудников посольства РФ в Польше персонами нон грата под абсурдным предлогом выражения солидарности с США, голословно утверждающими о причастности России к неким кибератакам на территории своей страны», — говорится в заявлении российского МИД.
Там также отметили, что этот шаг Польши является «очередным подтверждением», что Варшава «сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних отношений» с РФ.
- Напомним, Польша 16 апреля объявила о высылке трех российских дипломатов. В Варшаве отметили, что страна поддерживает санкции США, введенные в отношении России.
- 15 апреля в Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в выборы в США.
- Польша не единственная страна, которая за последнее время объявила о высылке из страны российских дипломатов. Такое решение недавно приняли также Чехия и Болгария.