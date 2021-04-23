«Слуга народу» Шевченко в разі виключення з фракції хоче створити власний політичний проєкт. До Лукашенка їздив на його запрошення

Нардеп «Слуги народу» Євгеній Шевченко заявив, що у випадку його виключення з фракції після візиту до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, планує створити новий політичний проєкт.
Про це він сказав в ефірі каналу «Україна 24».
«Моя позиція публічна і відкрита. […] На фракції [22 квітня] було обговорення щодо мене. Тепер буде письмове голосування. Подивимося, які будуть результати. Я очікую, що мене з фракції виженуть. Я за це подякую та піду у свій відкритий політичний шлях і створюватиму свій новий політичний проєкт по тих напрямках у принципі, по яких на вибори йшов президент Зеленський», — сказав Шевченко.
На запитання журналіста, якими будуть його дії, якщо його не виключать, він відповів: «Поїду далі по президентах інших країн».
Шевченко також розповів, що у Мінськ на зустріч з Лукашенком поїхав на запрошення самопроголошеного президента.
«Ви знаєте мою позицію щодо Лукашенка. Я першим його привітав, і на противагу занесеному до парламенту прапору білоруської опозиції я вніс державний прапор Білорусі. Був помічений Олександром Григоровичем, він довго до мене придивлявся, потім запросив до себе. Я вдячний йому, що запросив. Крім того, я до цього впродовж багатьох місяців працював із посольством Білорусі, займався гуманітарною місією», — розповів нардеп.
На тезу ведучої про те, що президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не визнає результатів виборів президента Білорусі, Шевченко заявив, що в парламенті за відповідну постанову проголосували лише 156 депутатів.
«У нас був принцип, що такі важливі політичні заяви обговорюються на фракції, якщо 70% голосів фракції підтримують, тоді це виноситься до зали. Тут змахлювали — винесли до зали і за допомогою опозиції проголосували постанову, за яку зі «Слуг народу» проголосували всього лише 156 депутатів. Тому я вважаю це рішення нелегітимним», — заявив Шевченко.
- Нагадаємо, напередодні Шевченко попросив виключити його з фракції «Слуга народу» під час засідання, на якому його закликали пояснити свій візит до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 20 квітня. Нардеп літав до Мінська, хоча Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.
- Це була не перша його поїздка до Білорусі. Він там був 21 грудня і назвав демонстрантів, які з серпня протестують проти фальсифікацій виборів режимом Лукашенка, «змагарями». Взагалі від початку протестів у Білорусі нардеп неодноразово виступав на підтримку самопроголошеного президента. Він заявляв, що люди виходять на акції, бо їм «нудно», і вітав Лукашенка з перемогою.