«Слуга народу» Шевченко в разі виключення з фракції хоче створити власний політичний проєкт. До Лукашенка їздив на його запрошення

Нардеп «Слуги народу» Євгеній Шевченко заявив, що у випадку його виключення з фракції після візиту до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, планує створити новий політичний проєкт.

Про це він сказав в ефірі каналу «Україна 24».

«Моя позиція публічна і відкрита. […] На фракції [22 квітня] було обговорення щодо мене. Тепер буде письмове голосування. Подивимося, які будуть результати. Я очікую, що мене з фракції виженуть. Я за це подякую та піду у свій відкритий політичний шлях і створюватиму свій новий політичний проєкт по тих напрямках у принципі, по яких на вибори йшов президент Зеленський», — сказав Шевченко.

На запитання журналіста, якими будуть його дії, якщо його не виключать, він відповів: «Поїду далі по президентах інших країн».