«Слуга народа» Шевченко в случае исключения из фракции хочет создать собственный политический проект. К Лукашенко ездил по его приглашению

Нардеп «Слуги народа» Евгений Шевченко заявил, что в случае его исключения из фракции после визита к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, планирует создать новый политический проект.

Об этом он сказал в эфире «Украина 24».

«Моя позиция публичная и открытая [...] На фракции [22 апреля] было обсуждение по мне. Теперь будет письменное голосование. Посмотрим, какие будут результаты. Я ожидаю, что меня из фракции выгонят. Я за это поблагодарю и пойду в свой открытый политический путь и буду создавать свой новый политический проект по тем направлениям в принципе, по которым на выборы шел президент Зеленский», — сказал Шевченко.

На вопрос журналиста, какие будут его действия, если его не исключат, он ответил: «Поеду дальше по президентам других стран».