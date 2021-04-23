«Слуга народа» Шевченко в случае исключения из фракции хочет создать собственный политический проект. К Лукашенко ездил по его приглашению

Нардеп «Слуги народа» Евгений Шевченко заявил, что в случае его исключения из фракции после визита к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, планирует создать новый политический проект.
Об этом он сказал в эфире «Украина 24».
«Моя позиция публичная и открытая [...] На фракции [22 апреля] было обсуждение по мне. Теперь будет письменное голосование. Посмотрим, какие будут результаты. Я ожидаю, что меня из фракции выгонят. Я за это поблагодарю и пойду в свой открытый политический путь и буду создавать свой новый политический проект по тем направлениям в принципе, по которым на выборы шел президент Зеленский», — сказал Шевченко.
На вопрос журналиста, какие будут его действия, если его не исключат, он ответил: «Поеду дальше по президентам других стран».
Шевченко также рассказал, что в Минск на встречу с Лукашенко поехал по приглашению самопровозглашенного президента.
«Вы знаете мою позицию в отношении Лукашенко, я первым его поздравил, и в противовес занесенному в парламент флагу беларусской оппозиции я внес государственный флаг Беларуси. Был замечен Александром Григорьевичем, он долго ко мне присматривался, потом пригласил к себе. Я благодарен ему, что пригласил. Кроме того, я до этого на протяжении многих месяцев работал с посольством Беларуси, занимался гуманитарной миссией», — рассказал нардеп.
На тезис ведущей о том, что президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не признает результатов выборов президента Беларуси, Шевченко сказал, что в парламенте за соответствующее постановление проголосовали лишь 156 депутатов.
«У нас был принцип, что такие важные политические заявления обсуждаются на фракции, если 70% голосов фракции поддерживают, тогда это выносится в зал. Здесь смухлевали — вынесли в зал, и с помощью оппозиции проголосовали постановление, за которое из «Слуг народа» проголосовали всего лишь 156 депутатов. Поэтому я считаю это решение нелегитимным», — заявил Шевченко.
- Напомним, накануне Шевченко попросил исключить его из фракции «Слуга народа» во время заседания, на котором его призвали объяснить свой визит 20 апреля к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он летал туда, хотя Украина не признает Лукашенко легитимным президентом.
- Это была не первая его поездка в Беларусь. Он там был 21 декабря и назвал демонстрантов, которые с августа протестуют против фальсификаций выборов режимом Лукашенко, «змагарями». Вообще с начала протестов в Беларуси нардеп неоднократно выступал в поддержку самопровозглашенного президента. Он заявлял, что люди выходят на акции, потому что им «скучно», и поздравил Лукашенко с победой.