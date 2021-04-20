«У нас є боєздатна армія, ми не здамося». Зеленський закликав не боятися військ Росії на кордоні

Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням на тлі скупчення біля кордонів України російських військ і закликав українців не піддаватися паніці, чуткам, не боятися і «не слухати політиків, яких цікавлять голоси на виборах».

«Варто тричі подумати, чи треба сьогодні безапеляційно довіряти експертам з інтернету, надійним джерелам ЗМІ, інсайдам анонімних Telegram-каналів [...], а головне — чи варто вірити заявам політиків, для яких важливі не ваші інтереси, а ваші голоси», — сказав Зеленський, додавши, що особливо небезпечні заяви тих політиків, для яких «перемогою буде поразка країни і можливість сказати: ми ж говорили і попереджали».

Він запевнив, що Україна готова до всіх можливих сценаріїв і «армія зразка 2021-го кардинально відрізняється від армії зразка 2014-го».

«Чи варто нам боятися? Ні! [...]. Україна 2021-го знає, що буде робити у відповідь при будь-якому розвитку ситуації. Ми не боїмося, тому що у нас є неймовірна армія і неймовірні захисники. Вони мають якісне озброєння і цінний досвід, мужність, високий бойовий дух і готовність дати відсіч будь-кому, максимально доступно пояснивши, що прохід, проїзд або проліт через нашу землю небажаним гостям заборонений і неможливий», — заявив Зеленський.