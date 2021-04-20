«У нас есть боеспособная армия, мы не сдадимся». Зеленский призвал не бояться войск России на границе

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением на фоне скопления у границ Украины российских войск и призвал украинцев не поддаваться панике, слухам, не бояться и «не слушать политиков, которых интересуют голоса на выборах».

«Стоит трижды подумать, надо ли сегодня безапелляционно доверять экспертам из интернета, надежным источникам СМИ, инсайдам анонимных Telegram-каналов [...], а главное — стоит ли верить заявлениям политиков, для которых важны не ваши интересы, а ваши голоса», — сказал Зеленский, добавив, что особо опасны заявления тех политиков, для которых «победой будет поражение страны и возможность сказать: мы же говорили и предупреждали».

Он заверил, что Украина готова ко всем возможным сценариям и «армия образца 2021-го кардинально отличается от армии образца 2014-го».

«Стоит ли нам бояться? Нет! [...]. Украина 2021-го знает, что будет делать в ответ при любом развитии ситуации. Мы не боимся, потому что у нас есть неимоверная армия и неимоверные защитники. Они имеют качественное вооружение и ценный опыт, мужество, высокий боевой дух и готовность дать отпор кому угодно, максимально доступно объяснив, что проход, проезд или пролет через нашу землю нежелательным гостям запрещен и невозможен», — заявил Зеленский.