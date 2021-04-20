Росія висилає двох болгарських дипломатів. Кремль заявив про «антиросійський психоз»

Міністерство закордонних справ Росії висилає двох дипломатів посольства Болгарії в Москві як захід у відповідь.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Першому секретарю консульської служби Миколі Панайотову і першому секретарю служби з торгово-економічних питань Чавдару Хрістозову наказано покинути територію РФ протягом 72 годин. Вони оголошені персонами нон грата.
У Кремлі тим часом закликали зарубіжних партнерів «відмовитися від масового антиросійського психозу» і почати «конструктивний діалог». Так спікер президента Росії Дмитро Пєсков відповів журналістам на запитання про різке погіршення відносин РФ з цілою низкою держав, передає Інтерфакс.
«Виникає певна напруженість останнім часом. Росія аж ніяк не є ініціатором цієї напруженості. Але, з іншого боку, Росія, звичайно ж, завжди реагує на якісь недружні випади», — сказав Пєсков, згадавши звинувачення Чехії та масову висилку дипломатів.
- 22 березня Болгарія вислала двох російських дипломатів через шпигунський скандал. У Софії тоді оголосили, що викрили мережу російських агентів і затримали двох співробітників військової розвідки РФ. За даними Генпрокуратури, вони вербували людей, які володіли інформацією, повʼязаною з Євросоюзом і НАТО. Керівником шпигунської групи був колишній посадовець військової розвідки Болгарії.
- 17 квітня Чехія оголосила в розшук двох працівників російської розвідки, які використовували паспорти на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова. Імовірно, йдеться про їхню причетність до масштабних вибухів боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Крім того, Прага висилає з країни 18 російських дипломатів, яких звинуватили в роботі на російські спецслужби.
- Чеське видання Respekt пише, що вибух на складі боєприпасів в Чехії був організований за участю співробітників російської розвідки, щоб зірвати поставки зброї, зокрема для України. Постачанням озброєння з цього складу займався болгарський бізнесмен Омелян Ґебрев, якого через рік після цих подій працівники ГРУ Росії намагалися отруїти речовиною з групи «Новачок».
- Премʼєр Чехії Бабіш пообіцяв оприлюднити матеріали справи.