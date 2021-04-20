Россия высылает двух болгарских дипломатов. Кремль заявил об «антироссийском психозе»

Министерство иностранных дел России высылает двух дипломатов посольства Болгарии в Москве в качестве ответной меры.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Первому секретарю консульской службы Николаю Панайотову и первому секретарю службы по торгово-экономическим вопросам Чавдару Христозову предписано покинуть территорию РФ в течение 72 часов. Они объявлены персонами нон грата.

В Кремле тем временем призвали зарубежных партнеров «отказаться от массового антироссийского психоза» и начать «конструктивный диалог». Так спикер президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о резком ухудшении отношений РФ с целым рядом государств, передает Интерфакс.

«Возникает определенная напряженность в последнее время. Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности. Но, с другой стороны, Россия, конечно же, всегда реагирует на какие-то недружественные выпады», — сказал Песков, упомянув обвинения Чехии и массовую высылку дипломатов.