Россия высылает двух болгарских дипломатов. Кремль заявил об «антироссийском психозе»

Министерство иностранных дел России высылает двух дипломатов посольства Болгарии в Москве в качестве ответной меры.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Первому секретарю консульской службы Николаю Панайотову и первому секретарю службы по торгово-экономическим вопросам Чавдару Христозову предписано покинуть территорию РФ в течение 72 часов. Они объявлены персонами нон грата.
В Кремле тем временем призвали зарубежных партнеров «отказаться от массового антироссийского психоза» и начать «конструктивный диалог». Так спикер президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о резком ухудшении отношений РФ с целым рядом государств, передает Интерфакс.
«Возникает определенная напряженность в последнее время. Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности. Но, с другой стороны, Россия, конечно же, всегда реагирует на какие-то недружественные выпады», — сказал Песков, упомянув обвинения Чехии и массовую высылку дипломатов.
- 22 марта Болгария выслала двух российских дипломатов из-за шпионского скандала. В Софии тогда объявили, что разоблачили российских агентов и задержали двух сотрудников военной разведки РФ. По данным Генпрокуратуры, они вербовали людей, которые владели информацией, связанной с Евросоюзом и НАТО. Руководителем шпионской группы был бывший чиновник военной разведки Болгарии.
- 17 апреля Чехия объявила в розыск двух сотрудников российской разведки, которые использовали паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Вероятно, речь идет об их причастности к масштабным взрывам боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Прага высылает из страны 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы.
- Чешское издание Respekt пишет, что взрыв на складе боеприпасов в Чехии был организован при участии сотрудников российской разведки, чтобы сорвать поставки оружия, в том числе для Украины. Поставкой вооружения с этого склада занимался болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, которого через год после этих событий сотрудники ГРУ России пытались отравить веществом из группы «Новичок».
- Премьер Чехии Бабиш пообещал обнародовать материалы дела.