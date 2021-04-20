ЄС вважає «обґрунтованими» підозри Чехії про причетність Росії до вибуху складу боєприпасів у 2014 році

У Євросоюзі визнали «такими, що заслуговують довіри», підозри чеської влади щодо причетності російської військової розвідки до вибуху у 2014 році складу боєприпасів у місті Врбетіце.
Про це йдеться в заяві офіційного представника Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС).
«Рішення Росії [вислати 20 чеських дипломатів] було слідом за заявою Чеської Республіки про висилку 18 співробітників російського посольства на підставі обґрунтованих підозр у причетності агентів російської військової розвідки (ГРУ) до вибуху складу боєприпасів у місті Врбетіце у 2014 році, унаслідок чого загинули двоє громадян Чехії», — зазначили у ЄС.
Окремо у відомстві «жалкують» через реакцію Росії, яка вирішила вислати 20 чеських дипломатів.
У зовнішньополітичній службі наголосили, що ЄС «глибоко стурбований» небезпечною та зловмисною поведінкою Росії у Європі та закликають її припинити таку діяльність, що загрожує стабільності в Європі.
- Нагадаємо, що 18 квітня 2021 року премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули дві людини, а збитки від вибухів оцінюють у кілька мільйонів крон.
- Як наслідок Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, на що відразу послідувала відповідь від РФ, яка висилає 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід».
- Поліція Чехії оголосила в розшук двох росіян, які використовували паспорти на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова під час відвідування Праги і Злінського краю 11—16 жовтня 2014 року. Ці ж прізвища добре відомі за справою про отруєння родини Скрипалів у Британії у 2018 році.