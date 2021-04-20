ЄС вважає «обґрунтованими» підозри Чехії про причетність Росії до вибуху складу боєприпасів у 2014 році

У Євросоюзі визнали «такими, що заслуговують довіри», підозри чеської влади щодо причетності російської військової розвідки до вибуху у 2014 році складу боєприпасів у місті Врбетіце.

Про це йдеться в заяві офіційного представника Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС).

«Рішення Росії [вислати 20 чеських дипломатів] було слідом за заявою Чеської Республіки про висилку 18 співробітників російського посольства на підставі обґрунтованих підозр у причетності агентів російської військової розвідки (ГРУ) до вибуху складу боєприпасів у місті Врбетіце у 2014 році, унаслідок чого загинули двоє громадян Чехії», — зазначили у ЄС.

Окремо у відомстві «жалкують» через реакцію Росії, яка вирішила вислати 20 чеських дипломатів.

У зовнішньополітичній службі наголосили, що ЄС «глибоко стурбований» небезпечною та зловмисною поведінкою Росії у Європі та закликають її припинити таку діяльність, що загрожує стабільності в Європі.