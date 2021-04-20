ЕС считает «обоснованными» подозрения Чехии о причастности России к взрыву склада боеприпасов в 2014 году

В Евросоюзе признали «заслуживающими доверия» подозрения чешских властей в причастности российской военной разведки к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в городе Врбетице.
Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
«Решение России [выслать 20 чешских дипломатов] было вслед за заявлением Чешской республики о высылке 18 сотрудников российского посольства на основании обоснованных подозрений в причастности агентов российской военной разведки (ГРУ) к взрыву склада боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году, в результате чего погибли двое граждан Чехии», — отметили в ЕС.
Отдельно в ведомстве «сожалеют» по поводу реакции России, которая решила выслать 20 чешских дипломатов.
Во внешнеполитической службе отметили, что ЕС «глубоко обеспокоен» опасным и злонамеренным поведением России в Европе и призывают ее прекратить такую деятельность, которая угрожает стабильности в Европе.
- Напомним, что 18 апреля 2021 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе в Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.
- Как следствие Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, сразу же последовал ответ от РФ, которая высылает 20 чешских дипломатов. В России обвинения в причастности к взрывам назвали «фокусами» и увидели в этом «американский след».
- Полиция Чехии объявила в розыск двух россиян, которые использовали паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения Праги и Злинского края 11—16 октября 2014 года. Эти фамилии хорошо известны по делу об отравлении семьи Скрипалей в Великобритании в 2018 году.