ЕС считает «обоснованными» подозрения Чехии о причастности России к взрыву склада боеприпасов в 2014 году

В Евросоюзе признали «заслуживающими доверия» подозрения чешских властей в причастности российской военной разведки к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в городе Врбетице.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

«Решение России [выслать 20 чешских дипломатов] было вслед за заявлением Чешской республики о высылке 18 сотрудников российского посольства на основании обоснованных подозрений в причастности агентов российской военной разведки (ГРУ) к взрыву склада боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году, в результате чего погибли двое граждан Чехии», — отметили в ЕС.

Отдельно в ведомстве «сожалеют» по поводу реакции России, которая решила выслать 20 чешских дипломатов.

Во внешнеполитической службе отметили, что ЕС «глубоко обеспокоен» опасным и злонамеренным поведением России в Европе и призывают ее прекратить такую деятельность, которая угрожает стабильности в Европе.