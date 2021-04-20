Держдеп США відреагував на блокування Росією Керченської протоки: Неспровокована ескалація кампанії з дестабілізації України

США назвали перекриття Росією Керченської протоки «неспровокованою ескалацією» кампанії Москви «з підриву і дестабілізації України».

Про це йдеться в заяві речника Держдепу Неда Прайса.

«США висловлюють глибоку стурбованість планами Росії блокувати іноземні військово-морські та державні судна в деяких частинах Чорного моря, зокрема поблизу окупованого Криму і Керченської протоки. Росія неодноразово агресивно діяла проти українських суден і перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі, що мало вплив на міжнародну торгівлю України», — наголосив він.

Також речник Держдепу зазначив, що особливо тривожно ці дії виглядають на тлі нарощування російських військ в окупованому Криму і біля кордонів України, чого не було з моменту вторгнення Росії у 2014 році, а також інших провокацій, до яких вдаються «сили, очолювані Росією на лінії зіткнення».