Держдеп США відреагував на блокування Росією Керченської протоки: Неспровокована ескалація кампанії з дестабілізації України

США назвали перекриття Росією Керченської протоки «неспровокованою ескалацією» кампанії Москви «з підриву і дестабілізації України».
Про це йдеться в заяві речника Держдепу Неда Прайса.
«США висловлюють глибоку стурбованість планами Росії блокувати іноземні військово-морські та державні судна в деяких частинах Чорного моря, зокрема поблизу окупованого Криму і Керченської протоки. Росія неодноразово агресивно діяла проти українських суден і перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі, що мало вплив на міжнародну торгівлю України», — наголосив він.
Також речник Держдепу зазначив, що особливо тривожно ці дії виглядають на тлі нарощування російських військ в окупованому Криму і біля кордонів України, чого не було з моменту вторгнення Росії у 2014 році, а також інших провокацій, до яких вдаються «сили, очолювані Росією на лінії зіткнення».
Водночас у США запевнили, що не визнають і ніколи не визнають анексію Криму Росією, і підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами.
«Ми віддаємо належне Україні за її незмінну стриманість перед обличчям російських провокацій і закликаємо Росію припинити переслідувати судна в регіоні та скасувати нарощування сил уздовж кордону з Україною і в окупованому Криму», — додав Прайс.
- Міноборони Росії під виглядом навчань перекинуло в окупований Крим понад 50 винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків. Крім того, там уже розташовано 16 батальйонних тактичних груп. Також у Чорне море увійшли 15 кораблів Каспійської флотилії.
- 15 квітня пʼять кораблів берегової охорони ФСБ Росії провокували три артилерійських катери України. Інцидент стався біля Керченської протоки — катери супроводжували комерційні кораблі. Росіяни пішли після попередження про застосування зброї.
- Того ж дня стало відомо, що РФ, прикриваючись військовими навчаннями, з 24 квітня до 31 жовтня перекриває Керченську протоку для військових і державних кораблів інших країн, крім комерційних суден. МЗС України висловило протест і вимагає скасувати рішення. У НАТО засудили РФ за цей крок.