Госдеп США отреагировал на блокировку Россией Керченского пролива: Неспровоцированная эскалация кампании по дестабилизации Украины

США назвали перекрытие Россией Керченского пролива «неспровоцированной эскалацией» кампании Москвы «по подрыву и дестабилизации Украины».
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.
«США выражают глубокую обеспокоенность планами России блокировать иностранные военно-морские и государственные суда в некоторых частях Черного моря, в частности возле оккупированного Крыма и Керченского пролива. Россия неоднократно агрессивно действовала против украинских судов и препятствовала доступу в украинские порты в Азовском море, что повлияло на международную торговлю Украины», — подчеркнул он.
Также представитель Госдепа отметил, что особенно тревожно эти действия выглядят на фоне наращивания российских войск в оккупированном Крыму и около границ Украины, чего не было с момента вторжения России в 2014 году, а также других провокаций, к которым прибегают «силы, возглавляемые Россией на линии столкновения».
В то же время в США заверили, что не признают и никогда не признают аннексию Крыма Россией, и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.
«Мы отдаем должное Украине за ее неизменную сдержанность перед лицом российских провокаций и призываем Россию прекратить преследовать суда в регионе и наращивать силы вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму», — добавил Прайс.
- Минобороны России под видом учений перебросило в оккупированный Крым более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Кроме того, там уже находятся 16 батальонных тактических групп. Также в Черное море вошли 15 кораблей Каспийской флотилии.
- 15 апреля пять кораблей береговой охраны ФСБ России провоцировали три артиллерийских катера Украины. Инцидент произошел возле Керченского пролива — катера сопровождали коммерческие корабли. Россияне ушли после предупреждения о применении оружия.
- В тот же день стало известно, что РФ, прикрываясь военными учениями, с 24 апреля до 31 октября перекрывает Керченский пролив для военных и государственных кораблей других стран, кроме коммерческих судов. МИД Украины выразил протест и требует отменить решение. В НАТО осудили РФ за этот шаг.