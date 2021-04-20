Госдеп США отреагировал на блокировку Россией Керченского пролива: Неспровоцированная эскалация кампании по дестабилизации Украины

США назвали перекрытие Россией Керченского пролива «неспровоцированной эскалацией» кампании Москвы «по подрыву и дестабилизации Украины».

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

«США выражают глубокую обеспокоенность планами России блокировать иностранные военно-морские и государственные суда в некоторых частях Черного моря, в частности возле оккупированного Крыма и Керченского пролива. Россия неоднократно агрессивно действовала против украинских судов и препятствовала доступу в украинские порты в Азовском море, что повлияло на международную торговлю Украины», — подчеркнул он.

Также представитель Госдепа отметил, что особенно тревожно эти действия выглядят на фоне наращивания российских войск в оккупированном Крыму и около границ Украины, чего не было с момента вторжения России в 2014 году, а также других провокаций, к которым прибегают «силы, возглавляемые Россией на линии столкновения».