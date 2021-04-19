США відновлюють санкції проти девʼяти державних нафтохімічних підприємств Білорусі

Держдеп США та Мінфін вирішили не продовжувати припинення санкцій проти девʼяти підприємств нафтохімічної галузі Білорусі, термін дії якого закінчується 26 квітня.
Про це повідомляється на сайті Держдепу і в оголошенні Мінфіну.
Рішення прийнято через порушення прав людини владою Білорусі. Компанії названі «гаманцями» режиму Олександра Лукашенка, які сприяють жорстоким репресіям проти білоруського народу і «неодноразовим відмовам від верховенства права».
Під санкції потраплять «Белнефтехим» і його представництва в США, ВАТ «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно» і УП «Білоруський нафтовий торговий дім».
До завершення 45-денного періоду 3 червня з цими компаніями дозволені тільки ті операції, які необхідні для завершення з ними співпраці.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Олександра Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішеннями судів. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб в Білорусі визнані політичними вʼязнями.
- Опозиція заявила, що підготувала новий сценарій протестів — намагатимуться дезорієнтувати силовиків. Парламент тим часом прийняв законопроєкт, який скасовує повідомну систему проведення зібрань.
- 15 квітня в Генпрокуратурі Білорусі заявили, що відкрито понад 3 тисячі кримінальних справ повʼязаних із протестами.