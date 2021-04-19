США возобновляют санкции против девяти государственных нефтехимических предприятий Беларуси

Госдеп США и Минфин приняли решение не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой истекает 26 апреля.
Об этом сообщается на сайте Госдепа и в объявлении Минфина.
Решение принято из-за нарушений прав человека властями Беларуси. Компании названы кошельками режима Александра Лукашенко, которые способствуют жестоким репрессиям против белорусского народа и неоднократному отказу от верховенства права.
Под санкции попадут «Белнефтехим» и его представительства в США, ОАО «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно» и УП «Белорусский нефтяной торговый дом».
До завершения 45-дневного периода 3 июня с этими компаниями разрешаются только те операции, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.
- С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Александра Лукашенко. Активные протесты были с 9 по 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие были избиты и понесли наказание по решениям судов. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.
- Оппозиция заявила, что подготовила новый сценарий протестов — будут пытаться дезориентировать силовиков. Парламент тем временем принял законопроект, отменяющий уведомительную систему проведения собраний.
- 15 апреля в Генпрокуратуре Беларуси заявили, что открыто более 3 тысяч уголовных дел связанных с протестами.