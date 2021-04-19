США возобновляют санкции против девяти государственных нефтехимических предприятий Беларуси

Госдеп США и Минфин приняли решение не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой истекает 26 апреля.

Об этом сообщается на сайте Госдепа и в объявлении Минфина.

Решение принято из-за нарушений прав человека властями Беларуси. Компании названы кошельками режима Александра Лукашенко, которые способствуют жестоким репрессиям против белорусского народа и неоднократному отказу от верховенства права.

Под санкции попадут «Белнефтехим» и его представительства в США, ОАО «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно» и УП «Белорусский нефтяной торговый дом».

До завершения 45-дневного периода 3 июня с этими компаниями разрешаются только те операции, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.