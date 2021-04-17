Moderna скорочує поставки вакцини в низку країн. У Канаді заявили про розчарування

Американська фармацевтична компанія Moderna в другому кварталі 2021 року скоротить поставки своєї вакцини від коронавірусу в низку країн, включаючи Канаду та Велику Британію.
Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву компанії.
У Moderna заявили про дефіцит. «Беручи до уваги поточну пропозицію, попит і розподіл, Moderna буде вносити корективи в очікувані обсяги поставок», — заявили в компанії, але не уточнили, наскільки великим буде скорочення.
Для забезпечення стабільних поставок Moderna залучила до роботи швейцарського виробника Lonza. «Виробництво вакцин — дуже складний процес. Вплинула низка факторів, у тому числі ті, що стосуються людських і матеріальних ресурсів», — пояснили в компанії.
У Канаді вже заявили про розчарування. «Ми розуміємо проблеми, з якими стикаються постачальники на поточному глобальному ринку вакцин, але наш уряд буде продовжувати чинити тиск на Moderna, щоб вона виконала свої зобовʼязання», — заявила міністр держпослуг і закупівель Аніта Ананд.
- 13 квітня Moderna заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 90%. Раніше вона давала їй 94,1%. Moderna також стверджує, що її вакцина ефективна проти нових штамів.
- У березні медики повідомили про виявлення відкладених побічних ефектів у вакцини Moderna — зокрема у 12 пацієнтів після першої дози в діапазоні від 4 до 11 днів зʼявилися шкірні запалення і висипи.