Moderna сокращает поставки вакцины в ряд стран. В Канаде заявили о разочаровании

Американская фармацевтическая компания Moderna во втором квартале 2021 года сократит поставки своей вакцины от коронавируса в ряд стран, включая Канаду и Великобританию.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

В Moderna заявили о дефиците. «Принимая во внимание текущее предложение, спрос и распределение, Moderna будет вносить коррективы в ожидаемые объемы поставок», — заявили в компании, но не уточнили, насколько крупным будет сокращение.

Для обеспечения стабильных поставок Moderna привлекла к работе швейцарского производителя Lonza. «Производство вакцин — очень сложный процесс. Повлиял ряд факторов, в том числе касающихся человеческих и материальных ресурсов», — пояснили в компании.

В Канаде уже заявили о разочаровании. «Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются поставщики на текущем глобальном рынке вакцин, но наше правительство будет продолжать оказывать давление на Moderna, чтобы она выполнила свои обязательства», — заявила министр госуслуг и закупок Анита Ананд.