«Ми хочемо стабільних та передбачуваних відносин». Байден зробив ще кілька попереджень Росії та закликав її до співпраці

Президент США Джо Байден на тлі нових санкцій зробив ще кілька попереджень Росії щодо втручання в американські вибори та погроз Україні, як союзній державі, але при цьому висловив бажання будувати «стабільні та передбачувані» відносини й співробітництво.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден зазначив, що «міг би піти далі» із санкціями, однак «вирішив бути пропорційним».

«США не прагнуть розпочати цикл ескалації та конфлікту з Росією. Ми хочемо стабільних та передбачуваних відносин... Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий здійснити подальші дії у відповідь», — сказав він.

За словами Байдена, США і Росія можуть разом вирішувати глобальні проблеми, зокрема стримувати ядерні загрози з боку Ірану та КНДР, боротися з пандемією коронавірусу та подолати «екзистенційну кризу кліматичних змін».

Однак він нагадав, що Росія отримає «відповідь», якщо намагатиметься зашкодити інтересам союзників США.

«Я занепокоєний посиленням російських військ на українському кордоні й в окупованому Криму. Я цілком підтримую суверенітет і територіальну цілісність України... і зараз настав час для деескалації, шлях — через дипломатичний процес. США та Україна конструктивно рухаються цим шляхом. І я хочу сказати, що в інтересах США — співпрацювати з Росією. Ми можемо — і ми будемо. Якщо Росія спробує зашкодити інтересам США, ми відповімо. Ми завжди стоїмо за нашу країну, наші установи, наш народ і наших союзників», — сказав Байден.