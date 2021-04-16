«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений». Байден сделал еще несколько предупреждений России и призвал ее к сотрудничеству

Президент США Джо Байден на фоне новых санкций сделал еще несколько предупреждений России о вмешательстве в американские выборы и угрозах Украине, как союзному государству, но при этом выразил желание строить «стабильные и предсказуемые» отношения и сотрудничество.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что «мог бы пойти дальше» с санкциями, однако «решил быть соразмерным».

«США не стремятся начать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений... Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов осуществить дальнейшие действия в ответ», — сказал он.

По словам Байдена, США и Россия могут вместе решать глобальные проблемы, в частности сдерживать ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР, бороться с пандемией коронавируса и преодолеть «экзистенциальный кризис климатических изменений».

Однако он напомнил, что Россия получит «ответ», если будет пытаться навредить интересам союзников США.

«Я обеспокоен усилением российских войск на украинской границе и в оккупированном Крыму. Я полностью поддерживаю суверенитет и территориальную целостность Украины... и сейчас настало время для деэскалации, путь — через дипломатический процесс. США и Украина конструктивно двигаются по этому пути. И я хочу сказать, что в интересах США — сотрудничать с Россией. Мы можем — и мы будем. Если Россия попытается навредить интересам США, мы ответим. Мы всегда стоим за нашу страну, наши учреждения, наш народ и наших союзников», — сказал Байден.