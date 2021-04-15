Іванка Трамп зробила щеплення від коронавірусу і поділилась цим у соцмережах. Її розкритикували антивакцинатори

Дочка колишнього президента США Іванка Трамп зробила щеплення від коронавірусу та поділилася цим у соцмережах — це були перші дописи за довгий час. Деякі користувачі висловили своє обурення з приводу вакцинації.

«Сьогодні я отримала ін’єкцію!!! Сподіваюся, що ви теж отримаєте!» — написала колишня чиновниця Білого дому в Instagram і Twitter після майже тримісячної тиші у соцмережах.

Як пише Associated Press, Іванці зробили ін’єкцію розробкою Pfizer-BioNTech у Флориді. Вона могла зробити щеплення разом із іншими чиновниками за каденції Трампа, однак вирішила почекати своєї черги на загальних підставах.

Деякі коментатори зазначили, що теж хочуть отримати свою дозу, однак знайшлися й розчаровані. Дехто писав: «Ні», «Нізащо», «Навіщо?»; або переконували Іванку, що вона робить помилку.

Прикметно, що колишній президент США та його дружина ніколи не говорили про свої плани робити щеплення, однак, як у березні повідомила журналістка The New York Times Меггі Габерман, Дональд і Меланія Трамп вакцинувалися ще в січні.

Як пише Business Insider, вчинок Іванки є значною подією у спільноті прибічників Трампа, оскільки вони й електорат Республіканської партії загалом поставились до вакцинації з недовірою.

За даними опитувань, 25% американців, які голосували за Трампа, заявили, що точно не робитимуть щеплення. Найбільше бояться вакцин представники електорату Республіканської партії, особливо молоді жінки, мешканці сіл і люди, які не навчалися в коледжі.