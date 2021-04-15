Иванка Трамп сделала прививку от коронавируса и поделилась этим в соцсетях. Ее раскритиковали антивакцинаторы

Дочь бывшего президента США Иванка Трамп сделала прививку от коронавируса и поделилась этим в соцсетях — это были ее первые посты за долгое время. Некоторые пользователи выразили свое возмущение по поводу вакцинации.
«Сегодня я получила инъекцию!!! Надеюсь, что вы тоже получите», — написала бывшая чиновница Белого дома в Instagram и Twitter после почти трехмесячной тишины в соцсетях.
Как пишет Associated Press, Иванке сделали инъекцию разработкой Pfizer-BioNTech во Флориде. Она могла сделать прививку вместе с другими чиновниками при каденции Трампа, но решила дождаться очереди на общих основаниях.
Часть комментаторов отметили, что тоже хотят получить свою дозу, но нашлись и разочарованные. Некоторые пользователи писали: «Нет», «Ни за что», «Зачем?»; или убеждали Иванку, что она делает ошибку.
Примечательно, что бывший президент США и его жена никогда не говорили о своих планах делать прививки, но, как сообщила в марте журналистка The New York Times Мэгги Хаберман, Дональд и Мелания Трамп вакцинировались еще в январе.
Как пишет Business Insider, поступок Иванки — это значительное событие в сообществе сторонников Трампа, поскольку они и электорат Республиканской партии в целом отнеслись к вакцинации с недоверием.
По данным опросов, 25% американцев, которые голосовали за Трампа, заявили, что точно не будут делать прививки. Больше всего вакцин боятся представители электората Республиканской партии, особенно молодые женщины, жители сел и люди, которые не учились в колледже.
- Глава компаний Tesla и SpaseX Маск опубликовал в Twitter карикатуру на Билла Гейтса, на которой он демонстрирует «план» по сеянию страха, установлению цензуры, социальному дистанцированию, развертыванию обязательного вакцинирования и перезапуску mp3-плеера своей компании Microsoft. А потом удалил свой пост.
- Конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс якобы связан с пандемией коронавируса, начала распространяться в интернете в январе 2020 года. Ее сторонники верят, что Гейтс хочет чипировать людей, чтобы контролировать численность населения планеты. Миллиардер назвал конспирологию о коронавирусе и его участии в тайном плане по чипированию «удручающей смесью». Он опроверг свою причастность к каким-либо заговорам и заверил, что обеспокоен существованием таких теорий.
- Китай приложил усилия к распространению коронавирусной конспирологии. Это привело к катастрофическим последствиям для общественного здоровья во многих странах.
- Если на сайте лидера онлайн-торговли Amazon сделать запрос по слову «вакцина», в топе будут ссылки на антивакцинаторские книги, которые ставят под сомнение эффективность и безопасность прививок.