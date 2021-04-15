Иванка Трамп сделала прививку от коронавируса и поделилась этим в соцсетях. Ее раскритиковали антивакцинаторы

Дочь бывшего президента США Иванка Трамп сделала прививку от коронавируса и поделилась этим в соцсетях — это были ее первые посты за долгое время. Некоторые пользователи выразили свое возмущение по поводу вакцинации.

«Сегодня я получила инъекцию!!! Надеюсь, что вы тоже получите», — написала бывшая чиновница Белого дома в Instagram и Twitter после почти трехмесячной тишины в соцсетях.

Как пишет Associated Press, Иванке сделали инъекцию разработкой Pfizer-BioNTech во Флориде. Она могла сделать прививку вместе с другими чиновниками при каденции Трампа, но решила дождаться очереди на общих основаниях.

Часть комментаторов отметили, что тоже хотят получить свою дозу, но нашлись и разочарованные. Некоторые пользователи писали: «Нет», «Ни за что», «Зачем?»; или убеждали Иванку, что она делает ошибку.

Примечательно, что бывший президент США и его жена никогда не говорили о своих планах делать прививки, но, как сообщила в марте журналистка The New York Times Мэгги Хаберман, Дональд и Мелания Трамп вакцинировались еще в январе.

Как пишет Business Insider, поступок Иванки — это значительное событие в сообществе сторонников Трампа, поскольку они и электорат Республиканской партии в целом отнеслись к вакцинации с недоверием.

По данным опросов, 25% американцев, которые голосовали за Трампа, заявили, что точно не будут делать прививки. Больше всего вакцин боятся представители электората Республиканской партии, особенно молодые женщины, жители сел и люди, которые не учились в колледже.