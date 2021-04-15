Степанов: Перша партія вакцини Pfizer має надійти в пʼятницю

«У нас є підтвердження від COVAX, що завтра мають приїхати 117 тисяч доз. У нас вже є відповідні документи щодо слота літака, але вони вже стільки разів переносили починаючи з 15 лютого, що вже дую на воду», — сказав Степанов журналістам у четвер.

Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.