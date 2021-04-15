Степанов: Первая партия вакцины Pfizer должна поступить в пятницу

Первая партия вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech в рамках программы COVAX поступит в Украину в пятницу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

«У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра должны приехать 117 тысяч доз. У нас уже есть соответствующие документы по слоту самолета, но они уже столько раз переносили начиная с 15 февраля, что уже дую на воду», — сказал Степанов журналистам в четверг.