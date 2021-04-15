Степанов: Первая партия вакцины Pfizer должна поступить в пятницу

Первая партия вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech в рамках программы COVAX поступит в Украину в пятницу.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.
«У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра должны приехать 117 тысяч доз. У нас уже есть соответствующие документы по слоту самолета, но они уже столько раз переносили начиная с 15 февраля, что уже дую на воду», — сказал Степанов журналистам в четверг.
Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.
- По данным Степанова, всего за 14 апреля против COVID-19 привиты 15 744 человека. С начала прививочной кампании — 419 297 человек, из них одну дозу получили 1419 295 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).